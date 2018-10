Inter, Joao Mario arma in più: in estate rifiutati due club

© foto di Federico Gaetano

Joao Mario nuova arma dell'Inter. Secondo quanto riportato da FcInterNews, durante la scorsa sessione di calciomercato, il Fulham e il Monaco avevano infatti effettuato un sondaggio per l'ex Sporting, che però ha sempre rifiutato preferendo restare a Milano piuttosto che lasciare l'Inter per un club meno ambizioso. La sua volontà era quella di dimostrare di valere anche in nerazzurro. Ora che Luciano Spalletti gli ha dato fiducia, ripagata con una prestazione più che sufficiente dopo mesi di inattività sui campi di A, vuole guadagnarsi il suo spazio e tenere lontane le critiche che gli sono piovute addosso.