Inter, Joao Mario: "Avevamo bisogno di vincere dopo la Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista nerazzurro Joao Mario ha parlato ai microfoni di InterTV in seguito all'1-0 casalingo contro l'Udinese: "Avevamo bisogno di vincere dopo l'eliminazione, cercando una vittoria che è stata meritata. Siamo vicini al Napoli, adesso dovremo vincere la prossima gara per poi poter giocare di nuovo in casa. Io sto bene, cerco sempre di lavorare tanto durante la settimana per farmi trovare pronto. Sono molto felice adesso per giocare tanto in questo periodo. Sono a disposizione del mister".