Inter, Joao Mario: "C'è tempo per il mercato, sceglierò per il meglio"

João Mário, direttamente dal ritiro del Portogallo, esterna il proprio malessere per le scarse occasioni avute in stagione con la maglia dell'Inter: "Contro i fatti non ci sono argomenti, credo che non posso fare nulla; ovviamente vorrei giocare di più come molti che sono nella mia situazione; credo che le cose possano cambiare ed è questo quello su cui mi concentro maggiormente: so che giocherò di più, in un modo o nell'altro. Non mi preoccupo, ora voglio dimostrare al tecnico che sto facendo bene, farò del mio meglio per essere tra i convocati per la Coppa del Mondo. Il mio momento nel club non pregiudica la mia convinzione di poter essere tra i convocati. - sottolinea FcInterNews.it - Le voci sono normali, fanno parte del calcio. Rimango sempre concentrato, non mi distraggo perché sono abituato. Vedremo, ora penso che sia ancora presto, c'è ancora molto tempo prima del mercato di gennaio, e in un certo senso vedrò cosa succederà e poi prenderò una scelta su ciò che è meglio per la mia carriera".