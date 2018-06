Inter, Joao Mario chiave per arrivare a Dembele. Entra in gioco Kia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter si gioca la carta Kia Joorabchian per arrivare a Mousa Dembélé. La strategia per ottenere il centrocampista belga del Tottenham si arricchisce di altri particolari. Il club di corso Vittorio Emanuele è pronto infatti a inserire Joao Mario nell’affare pur di far scendere il prestito del centrocampista. Ed è qui che l’uomo d’affari anglo-iraniano entra in gioco. Un po’ perché Kia è il manager del campione d’Europa portoghese e un po’ perché tra i club della Premier League può vantare diverse conoscenze. Gli Spurs continuano a tenere alta la valutazione di Dembélé nonostante il belga di origini maliane vada a scadenza tra un anno. A Milano confidano di restare intorno ai 15-16 milioni, al Londra credono di puntare anche al doppio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.