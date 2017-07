Inter, Joao Mario: "Con Spalletti la strada è quella giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Joao Mario ha parlato dell'impatto di Spalletti e gli obiettivi per la prossima stagione: "La 10? Mi responsabilizza, è una maglia speciale, soprattutto in questo club. Poi è chiaro che quello che faccio non è determinato dal numero. Anno scorso? Una stagione che non credo sia ripetibile. Quando si inizia male poi è durissima invertire la rotta. Pioli è un bravo tecnico, ma anche con dieci vittorie di fila non riuscivamo a recuperare punti alle prime tre e vedere la Champions lontana ci ha condizionato".

Sulla posizione alla Nainggolan: "Per me lui e Hamsik sono due punti di riferimento: aiutano la squadra, creano e segnano. Con Spalletti spero di fare quel salto di qualità per arrivare al loro livello. Visto come ha fatto crescere tanti centrocampisti, ho molta fiducia. Spalletti? Lo stiamo seguendo perchè abbiamo capito che la squadra è quella giusta. E la cosa bella è che possiamo crescere ancora tantissimo. Quarto posto? Abbiamo chiaro l'obiettivo, ma mi piace pensare che strada facendo potremo essere più in alto".