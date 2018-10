Inter, Joao Mario: "Contento di essere tornato. Ringrazio tutti"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il centrocampista dell'Inter Joao Mario è stato intervistato da Dazn in seguito al trionfo esterno contro la Lazio.

Joao, quali sono le tue sensazioni?

"Ottime, sono molto contento di essere tornato a giocare per l'Inter. Era importante avere questa opportunità, ringrazio tutti per l'opportunità e i tifosi per quanto fatto quando sono uscito".

In questi cinque mesi nei quali non hai giocato, cosa pensavi?

"Ti passano tante cose per la testa, ma l'importante era non mollare mai e credere nelle mie qualità. Credere di poter avere ancora un'opportunità e sfruttarla quando sarebbe capitata".

L'Inter è al livello della Juve o le manca ancora qualcosa?

"Sappiamo quello che stanno facendo, anche quest'anno hanno iniziato benissimo. Noi stiamo cercando di fare meglio dell'anno scorso, stiamo bene e abbiamo tanta qualità con giocatori bravi. Cercheremo di fare meglio dell'anno scorso, passo dopo passo; questa è la cosa più importante".