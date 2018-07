Inter, Joao Mario e Karamoh possibili contropartite per Dembelé

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulle cessioni dell'Inter. Tra queste anche Joao Mario, che può lasciare ma solo a 30 milioni di euro. Il portoghese non vuole tornare all'Inter e potrebbe essere proposto al Tottenham, alla stregua di Yann Karamoh, per arrivare a Moussa Dembelé.