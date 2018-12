Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i più positivi della vittoria dell'Inter sull'Udinese, Joao Mario continua a ritagliarsi spazio e fiducia nell'Inter di Spalletti. Nel day after del match di San Siro, Sky Sport manda in onda qualche battuta del centrocampista portoghese rilasciata dopo il triplice fischio di ieri: "Prima è stata dura, quando non giochi tante partite pensi a dove puoi cambiare. Ho pensato tanto a questo e adesso sto provando a dare il massimo per fare del mio meglio. Mi farò trovare sempre pronto quando ce ne sarà bisogno - assicura Joao Mario -. Le scelte vanno fatte, l'importante è essere pronto in modo che quando l'opportunità arriva possa continuare a fare bene".