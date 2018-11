Inter, Joao Mario: "Gran gara, tornare a segnare è stato meraviglioso"

Juventus batte Cagliari 3-1: Dybala porta in vantaggio i bianconeri, Joao Pedro pareggia e l'autogol di Bradaric vale i tre punti. Nel finale Cuadrado arrotonda il punteggio. Tre gol, tre punti, +6 su Inter e Napoli: il sabato sera della Juventus è quello che ci si aspettava. I...

"Grande partita di tutti! Tornare a giocare a casa nostra e segnare è stato meraviglioso". Queste le sensazioni post Genoa che Joao Mario affida a Twitter dopo la grande prestazione di questo pomeriggio, condita dal bel gol del momentaneo 4-0 nerazzurro. Il portoghese, lanciato titolare per la seconda volta consecutiva da Luciano Spalletti dopo la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, è stato assoluto assoluto protagonista della vittoria nerazzurra contro il Grifone, impreziosita a livello personale dagli assist al bacio per Politano e Nainggolan.

