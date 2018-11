Inter, Joao Mario rinato: "Ho capito dove sbagliavo, ora ho più fiducia"

Fonte: fcinternews.it

Dalla zona mista dello stadio San Siro, il centrocampista dell'Inter e del Portogallo Joao Mario ha parlato così dopo il pari di ieri sera contro l'Italia: "Sono riuscito a giocare con l'Inter e ho acquisito molta fiducia. Oggi (ieri, ndr) sono entrato con la voglia di aiutare la mia Nazionale e credo che abbiamo fatto una buona partita".

Qual è stata la scintilla che ti ha fatto svoltare?

"Quando non giochi tante partite impari qualcosa. Ho capito cosa dovevo imparare, adesso sto cercando di migliorare ancora e fare bene qui e con l'Inter".

Che rapporto ha con Spalletti?

"Il mister mi ha sempre dato fiducia e mi ha motivato per allenarmi duramente. Quando aveva bisogno che fossi pronto ho sempre lavorato tanto. Quando meno te lo aspetti poi l'opportunità arriva e devi farti trovare pronto".

Che impressione ha avuto dell'Italia?

"Bella squadra, credo che il primo tempo sia stato tutto loro. Sapevamo che non era facile giocare a San Siro, meno male che abbiamo vinto in Portogallo perché quella vittoria ci ha permesso di raggiungere le Final Four".

Cosa è cambiato dentro di lei?

"Come ho detto prima, quando non giochi devi capire in cosa devi migliorare. Sapevo già che dovevo migliorare qualcosa nel body language e ho provato a farlo in allenamento. Credo che quando ti alleni e hai fiducia in te, quando arriva l'opportunità sei pronto per giocare. E anche farlo in una grande squadra come l'Inter aiuta".

Qual è la sua posizione ideale?

"Nell'Inter ho giocato mezzala e quella potrebbe essere la mia posizione ideale, col Portogallo ho giocato ala destra e a volte ho fatto il trequartista. Ma la cosa importante è avere sempre l'atteggiamento giusto. Forse in passato ho sbagliato qualcosa in questo".