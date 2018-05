Inter, Joao Mario in bilico: anche il Man United lo segue con interesse

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non è solo alle prese con il mercato in entrata e con gli eventuali riscatti, ma anche con alcuni giocatori da piazzare per far quadrare i conti. Uno di questi è Joao Mario, che in teoria, dopo il Mondiale, dovrebbe tornare a Milano dopo il prestito secco al West Ham. L'avvento di Pellegrini sulla panchina degli Hammers, potrebbe spingere il club a cercare di riscattarlo, con i nerazzurri che chiedono almeno 25 milioni. Anche il Manchester United di Mourinho lo segue con interesse e la vetrina russa potrebbe permettere a Suning di cederlo per qualche milione in più. Anche se dipenderà da quanto e come verrà utilizzato dal Portogallo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.