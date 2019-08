© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Mario-Lokomotiv Mosca, un'operazione che secondo la Gazzetta dello Sport è oramai in via di definizione. La formula, come vi abbiamo raccontato, sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro .

Il portoghese ieri mattina si è visto in sede per definire gli ultimi dettagli dell'addio, con la società russa che pagherà per intero il suo stipendio della stagione appena iniziata.