© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Mario, centrocampista dell'Inter, ha parlato dopo il pareggio ottenuto con la Roma: "Ho giocato mezzala come spesso sto facendo. Siamo andati più vicini di loro a vincere, peccato. Stasera abbiamo sempre provato a vincere, come vogliamo sempre fare. Venerdì abbiamo una gara molto difficile, ma secondo me possiamo portare a casa i tre punti. Oggi ho provato a dare il massimo, correndo e lottando, specie fuori casa contro una squadra tosta come la Roma. Ripeto: peccato non aver vinto, ci riproveremo venerdì".