Inter, Joao Mario: "Sarà dura, ma puntiamo sulla qualità. Grazie ai tifosi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Poco prima di Atalanta-Inter, Joao Mario si sofferma a parlare ai microfoni di Inter TV. "Conosciamo tutto della partita: il campo difficile, la pioggia... Ma bisogna affrontare il loro atteggiamento e sperare che la nostra qualità faccia la differenza – dice il portoghese -. Bisogna lavorare, la squadra è forte e ha tanta qualità. Io titolare? Decide il mister chi gioca, dobbiamo essere tutti pronti. I fischi trasformati in applausi? Sono molto soddisfatto, ringrazio i tifosi, però ora voglio continuare così. Conosco il calcio e so che devo lavorare ancora tanto per continuare a meritare gli applausi".