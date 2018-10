Inter, Joao Mario: "Spalletti mi ha sorpreso. Scudetto? Ci proviamo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Mario, centrocampista dell'Inter alla prima apparizione stagionale, ha parlato ai microfoni di Mediaset durante Tiki Taka: "La scelta di Spalletti? Mi ha sorpreso, ma il mister ha sempre detto di farsi trovare pronti. Sono felice per questa opportunità. Gli applausi? Abbiamo fatto una bellissima partita, vincere all'Olimpico non è mai semplice. Siamo in un buonissimo momento, ringrazio i tifosi per l'affetto perché mi da fiducia. Voglio continuare a far bene come oggi. Campionato? Spero lo vinca il portoghese dell'Inter. Non sarà facile, ma ci proveremo".