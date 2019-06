Inter, Joao Mario sul piatto per arrivare a Bruno Fernandes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter non molla il sogno Bruno Fernandes. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, i nerazzurri sarebbero pronti a inserire nella trattativa il cartellino di Joao Mario per riuscire a convincere lo Sporting CP ad abbassare le sue pretese economiche. Il Tottenham, al momento, resta in netto vantaggio in virtù di un'offerta da ben 40 milioni di euro cash, ma Marotta resta sullo sfondo pronto a inserirsi al momento opportuno.