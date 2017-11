Inter, Joao Mario triste e il PSG chiama già a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pista parigina sempre calda per Joao Mario. Sul futuro del centrocampista dell'Inter si sofferma Tuttosport: le dichiarazioni di ieri del portoghese, che ha lamentato il poco impiego da parte di Spalletti, non sono sfuggite al PSG, pronto a muoversi già da gennaio. L'Inter, al momento, lo valuta non meno di 36 milioni di euro.