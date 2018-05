Inter, Joao Mario via solo in prestito per non fare una minusvalenza

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Joao Mario non sarà all'Inter, ma con molta probabilità i nerazzurri non lo cederanno a titolo definitivo in questa finestra di mercato. Questo per un semplice motivo: quella di mandarlo ancora una volta in prestito è infatti l'unica strategia attuabile dai nerazzurri per non mettere a bilancio una minusvalenza. Il portoghese è seguito da diversi club di Premier League tra i quali il Manchester United. A riportarlo è Tuttosport.