Inter, Joao Mario: "Voglio trasformare i fischi in applausi"

© foto di Federico Gaetano

Joao Mario, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky: "Il mio obiettivo adesso è trasformare i fischi in applausi. È difficile giocare quando i tifosi della tua squadra ti fischiano, ma capisco il motivo. Ogni tanto sempre che non sono presente in campo, voglio lavorare per correggere questo mio difetto".