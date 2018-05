Inter, Joorabchian si muove per trovare squadra a Joao Mario

Kia Joorabchian inizia a muoversi per trovare una nuova destinazione per Joao Mario. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, infatti, il super-agente ha proposto il giocatore portoghese, reduce da sei mesi di prestito al West Ham, a due club in particolare: il Manchester United allenato da quel José Mourinho che nei giorni scorsi ha avuto parole di apprezzamento nei suoi confronti, e il Valencia. Si attende anche di capire le intenzioni degli Hammers: in tal senso, sarà determinante la risposta di Manuel Pellegrini, successore di David Moyes, in merito ad un'eventuale conferma. La cifra stimata per l'affare è di 25-30 milioni di euro, sperando in una buona prestazione di Joao Mario al Mondiale che potrebbe far impennare il prezzo verso quella somma.