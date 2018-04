Inter-Juve, è tornato il Derby d’Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

Da tempo immemore Inter-Juventus non valeva nulla. Un po’ di blasone e poco più, per un derby d’Italia che da tempo non aveva più, specie per colpe nerazzurre, la valenza di classifica offerta dalla sfida del prossimo weekend. Ora, complici i duelli che coinvolgono le due squadre alla mano, lo scontro è tornato a rappresentare una delle eccellenze del nostro calcio: una contendente allo scudetto di fronte alla sua rivale più acerrima, ed una contendente ad un posto per la prossima Champions League messa di fronte all’avversaria che più delle altre sembra motivata a rispondere “No, grazie”.

Insomma uno scenario che apre alla settimana più significativa del campionato: Inter e Juve sono pronte a darsi battaglia.

Classifica alla mano, ne hanno ben donde.