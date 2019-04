Inter-Juve, Allegri: "Icardi? Giocatore straordinario. Se gioca..."

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Icardi? E' un giocatore straordinario, alla Juventus ha sempre fatto gol. Se ci sarà dovremo fare attenzione a non farglielo fare. Se non ci sarà, non potrà farlo". Sorride, Massimiliano Allegri, ben consapevole del pericolo numero uno dei nerazzurri. In attesa di capire se l'attaccante giocherà, il tecnico bianconero pensa alle contromisure con una possibile soluzione a tre in difesa.