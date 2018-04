Inter-Juve, Benatia fuori. Pure con Chiellini infortunato

Fonte: Dall'inviato a San Siro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nessuna punizione per Benatia". Almeno questa è la versione ufficiale di Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, al termine di una settimana quanto mai complicata. Le voci, confermate da più parti ma smentite dai tesserati, del litigio fra Massimiliano Allegri e Mehdi Benatia hanno caratterizzato il dopo Napoli, tanto da monopolizzare l'attenzione, al netto della contestazione del 25 aprile. Benatia alla fine si è accomodato in panchina, nonostante sia finita qui la stagione di Giorgio Chiellini, pure se la coppia centrale è quasi un inedito con Rugani e Barzagli per una delle sfide più importanti degli ultimi anni in bianconero.