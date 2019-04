Inter-Juve, CR7 cerca le reti per il titolo di capocannoniere in Serie A

Fonte: inviato a Torino

Mai come quest’anno la Juventus affronterà l’Inter senza alcuna pressione. Nessuna intenzione di sottovalutare l’impegno, perché “è sempre un Inter-Juve, non è che dobbiamo andare in giro a fare figuracce – spiega Massimiliano Allegri -. Restano partite da giocare in cui ci sono comunque tanti stimoli”. Sarà la prima sfida da ex contro i bianconeri di Beppe Marotta, il ritorno a San Siro – sponda nerazzurra – di Cancelo, sbarcato la scorsa estate all’ombra della Mole.

Di fronte al Meazza quasi del tutto esaurito, Massimiliano Allegri darà sfogo alla fantasia: mosse già viste, per certi versi, ma “voglio capire se i giocatori lavorano bene con continuità in quelle posizioni”. Così, al netto del rientro di capitano Chiellini in difesa, facile immaginare Emre Can nei tre della difesa, Cuadrado ancora mezzala con la possibilità di alternarsi con Cancelo, o lo stesso Bernardeschi falso nueve a supporto di Cristiano Ronaldo, che vuole chiudere il suo primo campionato di Serie A in testa alla classifica dei marcatori.

Il cambio pregiato nel secondo tempo, anche in questa occasione, dovrebbe essere Kean: il giovane attaccante juventino vanta fino a questo momento una media di realizzazione invidiabile, particolarmente brillante da subentrato. Forse il vero rivale a distanza di Icardi, pericolo numero uno nel caso in cui venisse da Spalletti. “È un giocatore straordinario che alla Juventus ha sempre fatto gol. Se domani ci sarà, bisognerà stare attenti a non fargli fare gol – ammette il tecnico bianconero -. Se non gioca è difficile che lo faccia (sorride, ndr). Speriamo sia la prima volta che non segni contro di noi”.

PROBABILE FORMAZIONE JUVE: Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Ronaldo.