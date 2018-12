© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter balza in pole position per Trincao: il portoghese, diciottenne, vorrebbe trasferirsi alla Juventus già a gennaio ma l'irruzione nell'affare dei nerazzurri ha portato il Braga, che detiene il cartellino del giocatore, a prendere tempo. La Juve offriva ai lusitani 2,5 milioni per il prestito, 15 per il riscatto estivo. L'Inter potrebbe metterlo in prestito in qualche club solo in caso di acquisto, la Juve ha dalla sua la carta Juve U23.