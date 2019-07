Inter, Juve e Roma: il mercato dei favori e dei dispetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter vuole Barella che ha detto sì da tempo ai nerazzurri. Il Cagliari vuole 50 milioni e per meno Nicolò non lo vende. Dunque arriva la Roma che sul piatto mette un’offerta migliore. Così i sardi accettano e spingono il ragazzo verso la Capitale senza, però, trovare risposte positive dal diretto interessato ormai in parola con Conte. Il successore di Spalletti chiede pure Dzeko che i giallorossi non intendono liberare per una cifra inferiore ai 22 milioni. Peccato che Edin è in scadenza di contratto, ha 33 anni e per di più si è promesso all’Inter. Succede, nel frattempo, che l’inserimento di Petrachi (poi smentito dallo stesso) per il centrocampista sardo in viale della Liberazione è piaciuto poco e, perciò, i propositi perché il trasferimento della punta bosniaca ad Appiano potesse presto avvenire, improvvisamente, sono invece venuti a mancare. Questione di rapporti ed equilibri sottili. A questo punto la festa non comincia mai perché se Dzeko resta, a Trigoria non possono bussare alla porta della Juventus per Higuain che, a sua volta, favorirebbe l’ingresso di Mauro Icardi per il quale il Napoli è pronto a fare follie. Intreccio parecchio complesso. Specie quando proprio la Juve torna (era già successo cinque anni fa, appena prima dell’addio di Conte) a corteggiare Lukaku, obiettivo cardine della sessione estiva di mercato interista. Il capo dell’area sport bianconera, Fabio Paratici, anni or sono disse: “A volte faccio azioni di disturbo anche non volendo strategicamente”. In effetti questo grande interesse per il belga a oggi non c’è, ma è evidente che i dispetti tra le grandi del nostro campionato sono appena cominciati. Si configurano nel timore neppure troppo velato per l’ormai naturale ascesa “degli altri”.