Inter-Juve, gli esami non finiscono mai: nuovo ruolo per Bernardeschi

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalla scorsa estate, con l’arrivo di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi è cresciuto tantissimo. Allegri lo ha più volte punzecchiato negli ultimi mesi al fine di fargli raggiungere un equilibrio gestionale, lui si è sempre tirato fuori dai periodi bui dando dimostrazione di grande maturità.

Una risorsa sempre più utile per la Juve, che per la seconda stagione trova conferma del buon investimento fatto nell’estate 2017. Per il numero 33 bianconero, adesso, arriva il momento di conquistarsi la scena anche da attaccante. Dopo averlo schierato in molti ruoli, da esterno a mezzala, trequartista e addirittura interno di centrocampo, Allegri gli chiede di fare il “falso nueve”, proprio accanto a CR7.

Federico non si tira indietro: quel ruolo lo ha già fatto a inizio stagione in Nazionale, quando Roberto Mancini era alla ricerca di una soluzione in avanti. E lui, con l’entusiasmo che lo contraddistingue, proverà a farsi valere già da stasera, a San Siro con l’Inter, contro la seconda difesa meno perforata della Serie A.