© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Icardi in cambio di Paulo. L'affare che conviene a tutti". Così titola l'edizione odierna de La Repubblica nelle sue pagine interne. Stando al quotidiano, al di là della freddezza tra i due club, lo scambio Icardi-Dybala, valutando entrambe i giocatori 100 milioni, converrebbe a tutti per "incastri tattici", plusvalenze super per entrambe i club e motivazioni personali. In estate, secondo Repubblica, il trasferimento si può fare.