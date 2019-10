Inter-Juve, i voti ai tecnici: Sarri la vince con Higuain, Conte perde i Sensi

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I dettagli fanno la differenza, in una gara come questa. Inter e Juventus si sono sfidate a viso aperto, divertendo, pur con modi diversi di interpretare il calcio. Conte, perdendo Sensi, è andato in difficoltà, perdendo campo. Invece Sarri ha trovato l'equilibrio inserendo Emre Can, dopo che Higuain-Dybala-Ronaldo avevano sbilanciato eccessivamente la squadra. Partita forse da pareggio, bella e divertente, come un buon Rocchi, bravo a dare cartellini solo alla fine. La profondità della rosa fa il resto.

ANTONIO CONTE 5,5 - Deve convinvere con la perdita di Sensi dopo pochi minuti, inserendo una mezz'ala più fisica ma meno tecnica come Vecino. Lì vengono persi dei punti di riferimento, la squadra si abbassa e soffre. Nel secondo tempo è coraggioso a sostituire Godin con Bastoni, mossa che gli dà uno sprint discreto, ma anche il buco in occasione del gol. L'idea è che sostituire Lautaro con Politano sia una mossa per avere più peso e fisicità, ma ha tolto il migliore in campo per i suoi, venendo subito punito.

MAURIZIO SARRI 7 - L'idea è quella di giocare senza un punto di riferimento in avanti, è una scelta azzeccata perché Higuain potrebbe sembrare troppo solo. Dybala interpreta al meglio la posizione, trafiggendo subito Handanovic e dando ampio spazio ai suoi compagni di reparto. Bernardeschi, scelto in luogo di Ramsey, non incide praticamente mai. Poi però inserisce Higuain, pescando dal suo infinito mazzo il giocatore giusto per trovare il 2-1 finale.