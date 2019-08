Inter, Juve, Napoli e Roma. Il futuro di Icardi ancora avvolto nel mistero

© foto di Insidefoto/Image Sport

Niente di nuovo all'orizzonte. Dopo oltre due mesi di voci e trattative di mercato, l'Inter continua ad avere fra le mani la patata bollente Mauro Icardi. Un caso tanto spinoso quanto complesso da risolvere che dal giorno della sua esplosione, ben prima dell'annuncio pubblico di Marotta di inizio luglio, ha vissuto tanti momenti di stallo e ben poche accelerate decisive.

Le pretendenti sono sempre le stesse - La Juventus, che prende tempo trincerandosi dietro la preferenza di Maurito per la maglia bianconera. Il Napoli, alla ricerca di altri talenti offensivi dopo il colpo Lozano. E la Roma, bisognosa di un nuovo centravanti per dare finalmente il via libera alla cessione di Edin Dzeko.

Prezzi, preferenze e spese non (ancora) sostenibili - La Juventus come detto ha da tempo in mano la carta legata alla preferenza del giocatore. Aspetto che non ha fatto certamente piacere all'Inter, ma su cui i bianconeri stanno facendo leva per prendere tempo in attesa delle cessioni. Perché senza (almeno) un paio di addii i bianconeri non hanno margine di manovra: per questo motivo in questi giorni post Ferragosto Fabio Paratici lavorerà alle cessioni con l'obiettivo di trovare risorse e fare spazio per Maurito. Con l'idea di arrivare a fine sessione per cercare di strappare un prezzaccio.

Il Napoli segue Icardi da tempo, anche lo scorso anno il presidente De Laurentiis ci aveva fatto più di un pensierino. Ma immaginare l'arrivo in azzurro dell'argentino è possibile solo con la partenza di Milik. Difficile, quasi impossibile, immaginare un'alternanza dei due nel ruolo di centravanti. Ancora più dura è pensare ad un Milik pronto a sedersi in panchina per far spazio Icardi.

Quindi la Roma: il primo obiettivo dei giallorossi era Gonzalo Higuain, ma le titubanze del Pipita verso la destinazione giallorossa hanno frenato l'affare. E allora Petrachi, Fienga e Baldissoni hanno iniziato a cullare il sogno Icardi. Per l'Inter sarebbe certamente la soluzione migliore, anche perché l'arrivo di MI9 a Trigoria libererebbe all'istante Edin Dzeko. Ma ancora il giocatore, così come successo con Higuain, non sembra convinto al 100% della destinazione.