Inter-Juve, resiste l'ipotesi scambio Icardi-Dybala ma i rapporti sono tesi

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Non tramonta definitivamente l'idea di uno scambio tra Icardi e Dybala nel caso in cui la Joya non dovesse accettare di andare in Premier League. La Juventus ha un disperato bisogno di un attaccante titolare e tutte le strade portano a Maurito. La punta nerazzurra non vuole lasciare Milano ma Torino è vicina e una corte serrata potrebbe convincerlo a lasciare la Lombardia. Il problema sono i rapporti tesi tra i dirigenti dei due club visto che Marotta e Ausilio lo lascerebbero partire solo per 75-80 milioni oppure proprio in cambio del numero 10 juventino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.