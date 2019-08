© foto di Dimitri Conti

Romelu Lukaku, dopo aver vissuto un'estate in attesa dell'addio al Manchester United comportandosi da professionista e senza fare polemiche per accelerare l'addio, ha deciso di rompere gli indugi andandosi ad allenare all'Anderlecht e mandando su tutte le furie i Red Devils anche per aver vestito uno sponsor tecnico diverso da quello degli inglesi. Per questo motivo, il giocatore verrà multato con per circa 500mila euro, ovvero due settimane di stipendio. Inevitabile visto che non è ancora rientrato alla base e prosegue il muro contro muro, con Juventus e Inter che nel frattempo continuano a darsi battaglia a distanza ravvicinata per chiudere uno degli affari più intriganti di questa sessione di calciomercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.