Inter, Juve vero modello, ma la strada è tracciata. Nerazzurri pronti a dare battaglia

Dice: con il doppio della spesa sul mercato e un monte-ingaggi mostruoso ci mancherebbe che non vincano. Eppure, lo sport insegna, vincere non è mai semplice. La Juventus ha appena messo la firma sul nono scudetto consecutivo. Un'impresa che capiremo davvero tra molti, molti anni. Tuttavia, mai come quest'anno e da parecchio tempo, abbiamo visto nascere nuove stelle capaci di illuminare l'oscurità alle spalle dei bianconeri. Inter, Atalanta, Lazio e Napoli (stagione sconquassata dalla gestione dell'allenatore) sono pronte a dare battaglia vera ai campioni d'Italia, già a partire dalla prossima stagione. I cicli vincenti non possono durare per sempre. I nerazzurri di Antonio Conte, come più volte ha ribadito lo stesso tecnico, avevano l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile ai dominatori della Serie A, di acquisire credibilità nei confronti dei tifosi e di tutto il calcio italiano, prima ancora che europeo. A prescindere dal secondo posto, si può dire che la missione è compiuta. Proprietà, dirigenza, allenatore e squadra finalmente sono uniti da un filo solidissimo, la sinergia c'è ed è evidente per un unico obiettivo: tornare a competere per il titolo, riprendersi un posto tra i grandi nell'Europa che conta. Vincere l'Europa League regalerebbe all'Inter una spinta poderosa verso il percorso di crescita iniziato da Spalletti ed evoluto con Conte. Il modello di chi vince va studiato, assorbito e riprodotto sotto una nuova ideologia. Il modello, oggi, è la Juventus. Si lavora perché, domani, si possa essere un modello per gli altri. E quel domani, finalmente, non è più così lontano.