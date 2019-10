Inter-Juventus -1, sfida aperta: il 4-3-1-2 di Sarri contro il 3-5-2 di Conte

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa volta non è come le altre. Inutile nasconderlo: la presenza di Antonio Conte – ex capitano e allenatore bianconero – sulla panchina nerazzurra rende il match tra Inter e Juventus più interessante, curioso. Al di là dei punti in palio, della posizione di vantaggio in classifica dei nerazzurri due lunghezze più avanti rispetto ai bianconeri, in questo momento.

“Andremo a Milano per fare una grande prestazione, perché è quella che ti porta al risultato finale. Sono sicuro che vedremo una grande Juventus, che va lì per portare a casa l’obiettivo finale” ammette Leonardo Bonucci, colui che dall’infortunio di capitan Chiellini si è caricato sulle spalle responsabilità di reparto e spogliatoio, e vive uno degli inizi di stagione più incredibili della sua carriera.

Anche lui il prossimo tecnico avversario lo conosce molto bene. “In questo tipo di partite, dare una favorita è sempre difficile. Loro hanno iniziato alla grande, com’era lecito aspettarsi con l’arrivo di Conte – continua il difensore juventino -. L’Inter ha giocatori di grandissimo valore, riconosciuti a livello internazionale. Stanno facendo bene, e hanno un sistema di gioco che permette loro di esprimersi al meglio. A Barcellona per un’ora hanno giocato bene in verticale, in modo aggressivo”.

Difficilmente Sarri cambierà rispetto alla formazione titolare di martedì scorso contro il Bayer Leverkusen, eccetto Ramsey che dovrebbe tornare titolare al posto di Bernardeschi. Per il resto il nuovo 4-3-1-2, specie senza l’infortunio Douglas Costa, sembra il sistema di gioco migliore per le caratteristiche del gruppo a disposizione. E contro il 3-5-2 di Conte sarà interessante vedere con quale atteggiamento si opporranno i bianconeri. Facendo tesoro di quanto detto da Sarri nel post gara con il Verona: “Contro le squadre che schierano tre difensori bisogna trovare qualcosa in più in pressione sulle loro uscite”. Domani sera, a San Siro, sarà un banco di prova importante per il prosieguo della stagione.