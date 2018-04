Inter-Juventus, derby d'Italia per Joao Cancelo

Inter-Juventus è anche mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport è duello per Joao Cancelo. Il portoghese è di proprietà del Valencia e l'Inter per riscattarlo deve spendere 38 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere decisamente ammortizzata dalla cessione a titolo definitivo di Kondogbia proprio agli iberici ma che crea non pochi problemi a livello di bilancio, considerato che il club nerazzurro è sotto la lente d'ingrandimento della UEFA. La Juventus è alla ricerca di un giocatore che sostituisca Lichtsteiner e potrebbe optare proprio per il lusitano, anche se l'opzione più plausibile e più economica al momento è quella di Mattia Darmian.