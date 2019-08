© foto di Imago/Image Sport

Vi abbiamo raccontato della decisione del Manchester United di rinunciare a Paulo Dybala. Da Sky Sports arrivano altri aggiornamenti relativi sia a La Joya che a Romelu Lukaku. I Red Devils continueranno a parlare con altri club per la cessione del Nazionale belga. Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dello United, è già pronto a veder partire l’attaccante entro giovedì, data della chiusura del mercato in Premier League. L’intenzione dell’allenatore è quella di dare spazio ad attaccanti emergenti come Mason Greenwood. Una buona notizia per Inter, Juventus e Napoli, che possono continuare a sperare di accaparrarsi Lukaku.