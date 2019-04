Inter-Juventus, i convocati di Allegri: c'è Chiellini, out Dybala-Bentancur

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 20 giocatori per il derby d'Italia contro l'Inter. Presente in lista capitan Chiellini, mentre sono out fra gli altri Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Pereira Da Silva, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Ronaldo, Cuadrado, Kean, Bernardeschi