Inter-Juventus, la Signora è infastidita: troppe strumentalizzazioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante non siano arrivate dichiarazioni ufficiali da parte della dirigenza della Juventus, la Vecchia Signora è molto infastidita dalle polemiche del dopo Inter. "Troppe strumentalizzazioni" soprattutto via social, con mezza Italia che sembra aspettare con ansia il passo falso dei bianconeri per non assistere al settimo scudetto consecutivo. Stupore e fastidio per le troppe polemiche, con i massimi vertici del club che però hanno deciso di non alimentare il clima teso con altre dichiarazioni.