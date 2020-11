Inter, Kante è sempre più lontano: per gennaio spunta la suggestione Rodrigo de Paul

vedi letture

Le sirene delle big tornano a risuonare intorno al nome di Rodrigo de Paul. Come riporta Gazzetta.it, il centrocampista argentino potrebbe finire infatti nel mirino dell'Inter per il mercato di gennaio, considerato che la strada che porta al grande obiettivo di Conte, N'Golo Kanté (Chelsea), non sembra facilmente praticabile. I nerazzurri non sono certo i primi tra i top club di Serie A a interessarsi al gioiello dell'Udinese, già cercato in passato anche da Napoli, Roma e Milan.