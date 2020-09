Inter, Kanté ha già detto sì: ora serve una cessione importante per trovare 50 milioni

N'Golo Kanté ha già detto sì alla possibilità di approdare all'Inter del suo ex tecnico Antonio Conte, ma per il momento è il prezzo del cartellino, ovvero 50 milioni di euro, a bloccare l'operazione. Il problema per i nerazzurri è trovare i milioni da poter girare ai Blues per chiudere l'operazione, anche se, a giorni, Marotta si attende una nuova proposta ufficiale del Monaco per Brozovic. Se i monegaschi presenteranno l'offerta giusta, ecco che il giro a centrocampo potrebbe prendere corpo, per la gioia del tecnico salentino che aspetta Kanté a braccia aperte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.