Inter, Kante il sogno di Conte per il centrocampo ma deve partire uno tra Brozovic ed Eriksen

vedi letture

N'Golo Kante continua a essere il sogno di Antonio Conte per il centrocampo dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri ci proveranno ancora negli ultimi 10 giorni di mercato ma per provare ad arrivare al francese del Chelsea servono almeno 50 milioni di euro e per questo motivo dovranno prima partire alcuni giocatori.

Non solo Skriniar - La possibile cessione di Milan Skriniar non basterebbe, visto che i soldi incassati dal Tottenham dovrebbero essere investiti, anche se non tutti, per prendere il suo sostituto. Ecco perché servirebbe l'addio anche di almeno uno tra Marcelo Brozovic e Christian Eriksen.