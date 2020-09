Inter-Kante, l'assist può arrivare dal Bayern Monaco con i riscatti di Brozovic e Perisic

L'assist all'Inter per l'acquisto di N'Golo Kante potrebbe arrivare... dal Bayern Monaco. Questo quanto scrive questa mattina Tuttosport che spiega come i nerazzurri, prima di dare l'assalto al francese, abbiano necessità di cedere almeno un paio di giocatori. Il primo della lista, in tal senso, è Marcelo Brozovic, su cui è forte proprio il club campione d'Europa. Il Bayern però, oltre a Brozovic, potrebbe anche riscattare il cartellino di Ivan Perisic: due operazioni che, sommate, potrebbero portare in cassa quei 50 milioni necessari per l'acquisto del cartellino dell'ex Leicester dal Chelsea.