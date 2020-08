Inter, Kanté ora è l'obiettivo numero uno ma prima serve la cessione di Brozovic o Skriniar

Dopo il summit della settimana scorsa, Antonio Conte e l'Inter viaggiano lungo la stessa lunghezza d'onda, anche sul mercato. Chiaramente il tecnico vorrebbe tutto e subito, ma è conscio che per arrivare agli obiettivi prefissati occorrerà ancora pazienza. N'Golo Kanté adesso è l'obiettivo numero uno in mediana, ma prima di potersi sedere a un tavolo per trattare col Chelsea, servirà cedere qualche giocatore. "Prima vendere" è il diktat, con Brozovic e Skriniar in cima alla lista dei potenziali addii. Entrambi vengono valutati circa 50 milioni, la stessa cifra che occorrerebbe per acquistare l'ex Leicester. Anche Thomas dell'Atletico Madrid ha una valutazione simile, e lui è di fatto la prima alternativa al francese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.