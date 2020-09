Inter, Kante sempre più lontano. L'alternativa potrebbe essere Seri del Fulham

Preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo con il Chelsea per N'Golo Kanté, l'Inter avrebbe individuato il nome giusto per rinforzare il centrocampo: si tratta di Jean Michaël Seri, centrocampista ivoriano del Fulham che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Galatasaray. Il manager Scott Parker non si opporrebbe a una sua eventuale cessione e secondo Sky Sports UK i nerazzurri potrebbero fare sul serio nei prossimi giorni.