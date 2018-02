Inter, Karamoh: "Che bello uscire tra gli applausi dei tifosi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'autore del gol vittoria contro il Bologna Yann Karamoh a Inter TV commenta la vittoria sul Bologna: "Questo gol mi dà tanta fiducia. Era importante vincere e ci siamo riusciti. Sono destro ma anche quando ce l'ho sul sinistro come oggi cerco di fare il massimo. Voglio anche ringraziare i compagni per l'aiuto. L'applauso del tifosi alla mia uscita è stato fantastico, non si riesce a descrivere un momento così bello. E' stata una partita molto importante, bisogna arrivare in Champions. Non giocavo da molto, avevo un po' di stanchezza ma sto bene. Ho percepito un po' di dolore su quel contrasto ma niente di grave.

Rafinha è un grande giocatore, lui deve continuare in questo modo perché avrà le sue chance. I miei compagni mi hanno fatto i complimenti. La dedica? A mia mamma", riporta Fcinternews.it.