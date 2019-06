Inter, Karamoh di nuovo in prestito? Damiani: "Interessa al Parma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Yann Karamoh è pronto a rientrare all'Inter dopo una stagione a Bordeaux. L'esterno francese, però, potrebbe essere di nuovo girato in prestito, come ha affermato l'intermediario che cura gli interessi del giocatore in Italia, Oscar Damiani: "Ci sono un po’ di squadre interessate e il Parma è tra queste, sarebbe ovviamente una valida opzione", ha detto a fcinter1908.it.