Inter, Karamoh finisce nel mirino di Chievo e Fiorentina

Soltanto 403 minuti in stagione per Yann Karamoh, ma quanto basta per mettersi in mostra. Secondo quanto riferito da fcinternews.it, il giovane attaccante francese dell'Inter è infatti finito nel mirino di Chievo e Fiorentina. Per quanto riguarda il club gigliato, in particolare, l'esterno ex Caen potrebbe essere una valida pedina di scambio per arrivare a Federico Chiesa, da tempo nel mirino dei nerazzurri, oltre che di Napoli e Juventus.