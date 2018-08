Inter, Karamoh ha deciso: almeno fino a gennaio rimarrà in nerazzurro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si apprende da FcInterNews.it, nonostante alcuni mercati all'estero siano ancora aperti e siano arrivati all'Inter interessamenti da parte di squadre come Schalke 04, Leganes e Real Sociedad oltre alle italiane Parma ed Atalanta, l'attaccante nerazzurro Yann Karamoh ha deciso: almeno fino a gennaio rimarrà a Milano per giocarsi le sue carte con la squadra agli ordini di Spalletti.