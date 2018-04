Inter, Karamoh: "In alcune partite la palla proprio non vuole entrare"

Fonte: Fcinternews.it

Anche Yann Karamoh parla alla tv di casa dopo la sconfitta di Torino. "Abbiamo avuto tantissime occasioni e per questo siamo frustrati - dice il francese -. Ci è mancata la finalizzazione. A livello personale sono soddisfatto, ho provato ad aiutare la squadra e quello che conta, purtroppo, è il risultato di tutti che oggi non ci sorride. Nel calcio ci sono partite come quelle di oggi nelle quali la palla proprio non vuole entrare. L'abbraccio con Sirigu? Un saluto tra ex giocatori di Ligue 1".