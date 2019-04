Inter, Karamoh possibile pedina di scambio. In Italia c'è la Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Yann Karamoh potrebbe essere il jolly di mercato dell’Inter in estate: il prestito al Bordeaux, nonostante qualche problema di comportamento, ha giocato con continuità in Francia e si è fatto notare, valorizzandosi e diventando così una pedina utile anche in chiave mercato, in più soluzioni. L'Inter potrebbe cederlo definitivamente, realizzando una plusvalenza, il club lo valuta 15 milioni circa, stando a Tuttosport. Ma il francese potrebbe anche entrare in altre trattative di mercato, magari come parziale contropartita: con il Monaco, per l'eventuale riscatto di Keita Balde, ma anche nell’operazione Steven Bergwijn con il PSV Eindhoven. Tra le squadre che lo seguono con più interesse in Italia, c’è la Fiorentina.